Bundesliga: Dicke Luft zwischen Monschein und Admira

In der abgelaufenen Saison war Christoph Monschein bei der Admira die klare Nummer eins in der Offensive. Doch nun hat der 24-jährige Angreifer eine sportliche Veränderung im Sinn. Wie schon in der Vorwoche angekündigt, blieb Monschein dem Trainingsauftakt der Niederösterreicher fern.

Mehr dazu in sport.ORF.at