Putin erklärt russische Wirtschaftskrise für überstanden

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die russische Wirtschaftskrise für überstanden erklärt. „Die Rezession ist beendet, und wir sind in eine Phase des Wachstums übergegangen“, sagte er heute bei seiner traditionellen Bürgersprechstunde „Direkter Draht“ in Moskau. Das Bruttoinlandsprodukt sei inzwischen drei Quartale in Folge gestiegen.

Zwischen Jänner und April habe das Wachstum 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum betragen, sagte Putin. Zu Beginn der beliebten TV-Show beantwortete Putin wie in den Vorjahren zunächst Fragen zur allgemeinen Wirtschaftslage.

Dabei ging er auch auf Sorgen von Bürgern um ihre Löhne und steigende Lebenshaltungskosten ein. Die Rohstoffmacht Russland leidet seit 2014 unter den Folgen niedriger Ölpreise. Westliche Sanktionen wegen der Ukraine-Krise verschärfen die Lage.