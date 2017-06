„Sie haben eine faule Geschichte erfunden“

US-Präsident Donald Trump wehrt sich gegen Vorwürfe, er habe die Justiz behindert. „Sie haben eine faule Geschichte zu Absprachen mit den Russen erfunden, jetzt versuchen sie es mit Justizbehinderung bei ihrer faulen Geschichte. Hübsch“, so Trump am Donnerstag. Tags zuvor war bekanntgeworden, dass Sonderermittler Robert Mueller in der Russland-Affäre auch direkt gegen Trump ermittelt.

