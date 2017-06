Golf: Auf Wiesberger wartet bei US Open Härtetest

Auf Bernd Wiesberger und Co. wartet bei der US-Open-Premiere in Erin Hills am Lake Michigan ab heute ein echter Härtetest. Beim traditionell wohl schwierigsten Turnier des Jahres wird jeder Fehler bestraft, auch deshalb sind die US Open nach wie vor das einzige Major, bei dem Wiesberger noch nie den Cut geschafft hat.

„Das wird sicher die schwierigste Golfwoche des Jahres“, sagte der Burgenländer. „Also definitiv kein Zuckerschlecken.“

Mehr dazu in sport.ORF.at