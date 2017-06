Tennis: Thiem macht sich fit für Wimbledon

Eine Woche nach dem Höhepunkt der Sandplatzsaison und einer kurzen Auszeit startet ÖTV-Star Dominic Thiem beim am Montag beginnenden Turnier in Halle die Vorbereitung auf den Klassiker in Wimbledon.

Anders als in den vergangenen drei Jahren rechnet sich Coach Günter Bresnik beim Klassiker einiges aus. „Für Dominic ist nichts mehr Utopie“, betonte der 56-Jährige. „Wenn Dominic gut spielt, kann er jeden Menschen auf der Welt schlagen, auch wenn die gut spielen.“

Mehr dazu in sport.ORF.at