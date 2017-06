Tote bei Explosion vor Kindergarten in China

Bei einer Explosion vor einem Kindergarten sind im Osten Chinas mindestens sieben Menschen getötet und 59 weitere verletzt worden. Das meldete das Staatsfernsehen heute.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua ereignete sich die Detonation am Nachmittag am Eingangstor des Kindergartens in der Stadt Xuzhou, als die Kinder gerade das Gebäude verließen. Die Ursache war zunächst unklar.