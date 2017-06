Regierungschefin May am Unglücksort

Am Tag nach dem verheerenden Großbrand im Londoner Grenfell Tower hat Premierministerin Theresa May den Unglücksort besucht. Die Regierungschefin kündigte dabei eine unabhängige Untersuchung an: „Wir müssen wissen, was passiert ist.“ Behördenangaben zufolge ist die Brandursache bisher noch offen, in Medienberichten wird aber bereits über einen defekten Kühlschrank spekuliert. Die Zahl der bestätigten Todesopfer stieg unterdessen auf 17 an - die Zahl könnte sich laut Feuerwehr aber noch um ein Vielfaches erhöhen. Die Suche wurde am Donnerstag allerdings wegen zu großer Gefahr für die Einsatzkräfte vorerst abgebrochen.

