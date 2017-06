Nestle stellt US-Süßwarengeschäft auf Prüfstand

Der Schweizer Nestle-Konzern stellt sein Süßwarengeschäft in den USA auf den Prüfstand. „Nestle wird strategische Optionen für ihr Süßwarengeschäft in den Vereinigten Staaten prüfen, einschließlich einer möglichen Veräußerung“, teilte der weltgrößte Lebensmittelkonzern heute mit.

Nestle erzielte im vergangenen Jahr mit Süßwaren wie den Schokoriegeln KitKat und Crunch und der Schokolade Cailler weltweit Verkaufserlöse von 8,8 Milliarden Franken (rund acht Mrd. Euro). Die USA sind der größte Markt des Konzerns, und Süßigkeiten machen etwa drei Prozent des Umsatzes dort aus.

Nicht zur Disposition stehen in den USA den Angaben zufolge die Backprodukte der Marke Toll House. In anderen Märkten wollen die Schweizer am Geschäft mit Süßigkeiten festhalten und dieses ausbauen.