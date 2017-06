Italien: Gestohlene Don-Bosco-Reliquie wiedergefunden

Eine vor zwei Wochen gestohlene Reliquie mit dem Gehirn des heiligen Don Bosco (1815-1888) ist heute wiedergefunden worden. Eine Person wurde festgenommen, berichtete die Staatsanwaltschaft der piemontesischen Stadt Asti, die die Ermittlungen koordiniert.

Die Reliquie wurde von den Carabinieri unweit von Asti wiedergefunden. Der Täter wollte angeblich Geld für die Rückgabe der Reliquie fordern, berichteten italienische Medien.

Das Behältnis war am 2. Juni aus der Basilika in Don Boscos Heimatort Castelnuovo bei Turin entwendet worden. Es befand sich hinter dem Hauptaltar der Kirche. Der Priester Giovanni Bosco widmete sich in Turin besonders der Fürsorge benachteiligter Jugendlicher. Auf ihn geht der Orden der Salesianer Don Boscos zurück.