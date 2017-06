Ana Brnabic soll serbische Regierungschefin werden

In Serbien soll erstmals eine offen homosexuelle Frau die Regierungsgeschäfte leiten. „Ich habe entschieden, Ana Brnabic dem Parlament als Premierministerin vorzuschlagen“, sagte der serbische Präsident Aleksandar Vucic heute in Belgrad.

Die 41-Jährige verfüge über die „persönlichen und beruflichen Qualitäten, um dieses Amt auszuüben“. Es wurde damit gerechnet, dass Brnabic in den kommenden Wochen übernimmt.

AP/Darko Vojinovic

Brnabic, die in Belgrad geboren wurde und in England studierte, war erst im August in die Politik gegangen. Dabei war sie dem Ruf von Vucic gefolgt, der damals noch selbst Ministerpräsident war und sie zur Ministerin für die staatliche Verwaltung machte. Brnabics Nominierung zur Regierungschefin kam überraschend. Schließlich ist in dem Balkanland, in dem 80 Prozent der Bevölkerung orthodoxe Christen sind, Homosexualität vielfach noch ein Tabu.