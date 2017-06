Auch IWF stellt Beteiligung in Aussicht

Nach einem monatelangen Tauziehen mit Griechenland haben die Euro-Länder am Donnerstagabend die Auszahlung grünes Licht für weitere Finanzspritzen in Höhe von 8,5 Milliarden Euro an Athen gegeben. Wie von Deutschland zur Bedingung gemacht, stellt nun auch der Internationale Währungsfonds (IWF) eine Beteiligung in Aussicht. Geld werde laut IWF-Chefin Christine Lagarde allerdings erst nach der Klärung noch offener Fragen fließen.

