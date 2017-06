Parlamentsumzug: Ab 23. Juni wird es ernst

Mit der Generalsanierung des Parlaments rückt die Umsiedlung in die dafür notwendigen Ersatzquartiere näher. Die neuen Pavillons auf dem Wiener Heldenplatz und im Bibliothekshof stehen für den Umzug bereit. Nun wird es auch für die Parlamentsmitarbeiter und Parteien ernst: Am 23. Juni rücken die ersten Möbelpacker an. Noch einiges zu bohren und hämmern gibt es im Großen Redoutensaal, wo künftig National- und Bundesrat tagen. Der für das Ersatzplenum vorgesehene Bundesadler wurde zuletzt geliefert. ORF.at war beim Aufbau der ersten Sitzungsbank auf der Baustelle zu Gast.

Mehr dazu in „Heute kommt der Adler“