Vater rettete Kleinkind vor dem Ertrinken

Ein zweieinhalbjähriges Mädchen ist gestern Nachmittag in Höchst in Vorarlberg in den hauseigenen Swimmingpool gefallen. Der Vater bemerkte seine Tochter im Becken treibend und konnte sie reanimieren. Der Pool war eingezäunt, die Tür war jedoch offen.

Im Freibad Schwarzach im Salzburger Pongau könnte eine Zehnjährige gestern zur Lebensretterin geworden sein. Das Mädchen zog den leblosen Körper eines dreijährigen Buben zum Beckenrand. Der Bademeister konnte den Buben schließlich wiederbeleben.

Ein 20-jähriger Schwimmer ist gestern Nachmittag in Wien-Donaustadt aus der Neuen Donau gerettet worden. Laut der Wiener Berufsrettung trieb der Mann gegen 15.30 Uhr leblos bei der Donaustadtbrücke.

