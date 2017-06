Brand bei Recyclingfirma könnte gelegt worden sein

Am Mittwochabend sind auf dem Firmengelände des Recyclingunternehmens Höpperger TRG in Pfaffenhofen in Tirol Hunderte Tonnen Plastikballen in Vollbrand geraten. Die Untersuchungen ergaben jetzt, dass der Brand durch Einbringen einer Zündquelle von außen entstanden sein muss.

