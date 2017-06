Bankomat mit Seil aus dem Boden gerissen

In der Nacht auf heute haben unbekannte Täter aus einem Supermarkt in Treffen in Kärnten einen Geldschrank gestohlen. Sie zwängten die Schiebetüre auf und rissen den Bankomaten aus der Verankerung. Die Höhe der Beute ist noch unklar.

