„Brexit“-Verhandlungen beginnen wie geplant

Die Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens beginnen wie geplant am Montag. Darauf haben sich beide Seiten geeinigt, obwohl sich die Regierungsbildung in Großbritannien verzögert. Nach der Wahlschlappe der regierenden Torys bei der britischen Parlamentswahl waren Zweifel am Zeitplan für die „Brexit“-Verhandlungen laut geworden. Vor fast genau einem Jahr hatten die Briten für einen EU-Austritt ihres Landes gestimmt. Nun wird erstmals offiziell über die Bedingungen der Trennung geredet.

