Russland prüft möglichen Tod von IS-Chef Baghdadi

Das russische Verteidigungsministerium prüft nach eigenen Angaben Berichte, wonach der Führer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Baghdadi, bei einem Luftschlag getötet worden ist. Das Ministerium meint, der Terroranführer könnte am 28. Mai getötet worden sein, berichtet die BBC. Der Angriff galt einem Treffen hochrangiger IS-Anführer in der syrischen Stadt al-Rakka, die als Hauptstadt des IS gesehen wird.

Öfter totgesagt

Allerdings gab es in den vergangenen Jahren schon mehrmals Berichte, laut denen Baghdadi getötet wurde, sie stellten sich allesamt als falsch heraus. In den vergangenen zwei Wochen hatten sich die Spekulationen über seinen Tod wieder gehäuft.

Nach irakischen Regierungsangaben wurde Baghdadi 1971 in Samara geboren. Einem irakischen Geheimdienstbericht zufolge hat er einen Doktortitel in Islamstudien. Nach der US-Invasion im Irak schloss er sich im Jahr 2003 den Aufständischen an und verbrachte einige Zeit in einem US-Militärgefängnis.