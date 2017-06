Museumsstreit: Österreicher Assmann bleibt Chef in Mantua

Der österreichische Kulturmanager Peter Assmann, der Ende Mai wegen des Urteils eines Verwaltungsgerichts seinen Posten als Museumschef in der norditalienischen Stadt Mantua verloren hatte, ist seit heute wieder im Amt. Das bestätigte der italienische Kulturminister Dario Franceschini.

Der italienische Staatsrat, die letzte Instanz im Bereich administrativer Justiz, setzte das im Mai gefällte Urteil des Verwaltungsgerichts in Rom vorerst außer Kraft, mit dem fünf Museumsdirektoren, darunter Assmann, ihren Posten verloren hatten. Ein definitives Urteil im Streit über die fünf Museumschefposten ist im Oktober zu erwarten.

Gericht annullierte Bestellungen

Assmann hatte im November 2015 nach einem internationalen Wettbewerb unter Kulturmanagern den Posten des Direktors des Palazzo Ducale von Mantua erhalten. Ein Verwaltungsgericht in Rom hatte Ende Mai jedoch die Wahl von fünf der 20 vom Kulturministerium ernannten Museumsdirektoren für nicht rechtskonform erklärt - die Bedingungen für die Zulassung ausländischer Staatsbürger zum Wettbewerb seien nicht erfüllt gewesen.

„Ich bin bereit, meine Arbeit wiederaufzunehmen. In diesen Wochen habe ich versucht, auf inoffizielle Weise weiterzuarbeiten, damit das Positive nicht verloren geht, was wir in diesen Monaten geleistet haben“, sagte Assmann.