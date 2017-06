Demonstranten stürmten Rathaus

Nach dem Hochhausbrand im Londoner Grenfell Tower wird die Frage nach der Schuld an der Tragödie immer lauter. Bei dem Inferno starben am Mittwoch mindestens 30 Menschen, wahrscheinlich viele mehr. Dutzende wütende Demonstranten stürmten am Freitag ein Bezirksrathaus in London und verlangten Gerechtigkeit. Vor allem bekannte Beschwerden über Mängel in dem Sozialbau sorgen für Wut. So sei laut Medienberichten etwa die Fassade aus Spargründen nicht feuerfest gewesen, weswegen sich der Brand rasant ausbreiten konnte. Unter erheblichem Druck steht auch Premierministerin Theresa May, weil sie sich erst nicht mit Überlebenden und Angehörigen der Opfer getroffen hat.

Lesen Sie mehr …