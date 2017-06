Christo plant Pyramide aus Ölfässern

Verhüllungskünstler Christo (81) will eine 150 Meter hohe Pyramide mit flachem Dach aus 400.000 Ölfässern bauen. Er habe dieses Projekt seit 1979 in Arbeit, es solle nun in Abu Dhabi realisiert werden, sagte er der „Basler Zeitung“. „Wann genau mit der Errichtung begonnen werden kann, ist allerdings noch offen.“

Das Projekt heißt Mastaba, so werden ägyptische Grabbauten genannt, die wie eine Pyramide mit Flachdach aussehen.

Publikumsmagnet „Floating Piers“

Der Künstler wurde unter anderem mit der Verhüllung des Berliner Reichstags 1995 berühmt, die er mit seiner 2009 verstorbenen Frau Jeanne-Claude verwirklichte. Im vergangenen Sommer lockte sein Projekt „Floating Piers“ aus drei Kilometer langen Stegen auf dem Iseo-See bei Brescia in Norditalien 1,2 Millionen Menschen an.