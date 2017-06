Macron darf mit klarer Mehrheit rechnen

Vertraut man den jüngsten Umfragen steht Emmanuel Macrons La Republique en Marche (REM) vor einem Erdrutschsieg bei der zweiten Runde der Parlamentswahlen. Zusammen mit der verbündeten Zentrumspartei MoDem werden REM im Moment 440 bis 470 der 577 Sitze in der Nationalversammlung prognostiziert. In vielen Wahlkreisen müssen die bisherigen Abgeordneten der Sozialisten und Konservativen um ihren Sitz zittern, der Großteil von ihnen hat wenig Aussicht auf einen Wiedereinzug. Bis Freitag um Mitternacht durfte um Stimmen gekämpft werden - in vielen Bezirken mobilisierten noch einmal Anhänger aller Parteien - mit sehr unterschiedlichen Argumenten.

