Verleumdung: Vergewaltigungsopfer klagt Uber

Im Zusammenhang mit einem Vergewaltigungsfall im Jahr 2014 hat eine US-Bürgerin Klage gegen den Fahrdienstanbieter Uber wegen Verleumdung und Verletzung der Privatsphäre erhoben.

In der gestern bei einem Bundesgericht in San Francisco eingereichten Klage werden der inzwischen entlassene Uber-Manager Eric Alexander sowie Firmenchef Travis Kalanick und sein ehemaliger Stellvertreter Emil Michael als Beschuldigte genannt.

„Doppelzüngige“ Manager

Die Texanerin hatte bereits gegen Uber geklagt, nachdem sie 2014 von einem Fahrer des Onlinedienstes in Indien vergewaltigt worden war. Der Angreifer wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

In der neuen Klage wird den Uber-Managern vorgeworfen, sie hätten die Vergewaltigung „doppelzüngig“ in der Öffentlichkeit verurteilt, aber gleichzeitig versucht, an ärztliche Untersuchungsberichte der Frau zu gelangen, wie es in den Unterlagen heißt. Eric Alexander soll darin gelesen und darüber gesprochen haben. Eine Jury soll zufolge nun entscheiden, ob Uber die Privatsphäre der Frau verletzt und sie verleumdet hat, und ihr Schadenersatz zuerkennen.

Start-up in der Krise

Uber steckt wegen seiner umstrittenen Unternehmenskultur und mutmaßlicher Tricksereien seit Monaten in der Krise. Der Chef und Mitbegründer Kalanick nahm eine Auszeit. Vergangene Woche war bekanntgeworden, dass Uber nach mehr als 200 internen Beschwerden 20 Mitarbeiter gefeuert hatte. Die Vorwürfe reichten von Diskriminierung und Schikane bis zu sexueller Belästigung.