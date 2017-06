Spanien droht mit Veto gegen Griechenland-Finanzspritze

Spanien hat überraschend mit einem Veto gegen die Auszahlung weiterer Hilfsmilliarden an Griechenland gedroht. Wenn die griechische Justiz seit Jahren laufende Verfahren gegen drei ausländische Privatisierungsexperten nicht einstelle, „wird die Auszahlung blockiert“, sagte der spanische Finanzminister Luis de Guindos heute in Luxemburg. Er und auch der italienische Finanzminister Pier Carlo Padoan hätten das beim Treffen in der Euro-Gruppe gestern „sehr klar“ gesagt.

Ermittlungen seit 2012

Bei dem Fall geht es um drei Experten aus Spanien, Italien und der Slowakei. Sie hatten für den im Zuge der Schuldenkrise 2011 gegründeten griechischen Privatisierungsfonds HRADF als Berater gearbeitet. Ihnen werden Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem Verkauf von 28 Immobilien des griechischen Staates vorgeworfen. Die Ermittlungen gegen sie laufen seit 2012. Die griechische Justiz hat inzwischen Anklage erhoben.

De Guindos verlangte vor einem Auszahlungsbeschluss „eine endgültige Lösung für die Situation der drei Experten.“ Das Vorgehen gegen sie sei „vollkommen unannehmbar“. Und obwohl es in Griechenland ein Gesetz gebe, das ausländischen Experten Immunität zusage, werde dieses von den Richtern nicht angewandt. Das Gesetz wurde allerdings erst 2016 verabschiedet und kann laut griechischer Justiz nicht rückwirkend angewendet werden.

Grünes Licht für 8,5 Mrd.

Nach monatelangem Tauziehen mit Griechenland hatten die Euro-Länder gestern Abend grünes Licht für weitere Finanzspritzen in der Höhe von 8,5 Milliarden Euro an Athen gegeben. Wie von Deutschland zur Bedingung gemacht, stellt nun auch der Internationale Währungsfonds (IWF) eine Beteiligung in Aussicht. Geld werde laut IWF-Chefin Christine Lagarde allerdings erst nach der Klärung noch offener Fragen fließen. Griechenlands Finanzminister Efklidis Tsakalotos sieht nun dennoch „Licht am Ende des Tunnels“.

