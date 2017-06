Festnahmen wegen Dschihadismus gingen zurück

In Österreich sind im vergangenen Jahr 30 Personen wegen Dschihadismus verhaftet worden. Das geht aus dem gestern präsentierten „EU-Terrorismus-Report“ von Europol hervor. Das sind um 20 weniger als im Jahr 2015, bestätigte heute der Sprecher des Innenministeriums, Karl-Heinz Grundböck.

Vier weitere Personen wurden aufgrund einer „separatistischen Motivlage“ festgenommen - diese bezieht sich jedoch nicht auf Österreich. Weil sich die betroffenen Personen aber zum Zeitpunkt der Festnahme dauerhaft oder zumindest temporär in Österreich aufhielten, ergebe sich daraus auch ein „Ermittlungsbezug“ für die österreichischen Behörden, sagte Grundböck. Verhaftungen wegen links- oder rechtsextremer terroristischer Handlungen gab es in Österreich keine.

Brennpunkt Frankreich

Laut Europol gab es 2016 in der EU insgesamt 718 Verhaftungen wegen dschihadistischen Terrorismus, ein Großteil davon in Frankreich (429). 84 Personen wurden EU-weit wegen separatistischer Aktivitäten verhaftet, 31 davon in Spanien, 26 in Frankreich, 16 in Irland.

Der am Mittwoch präsentierte Verfassungsschutzbericht 2016 sieht im religiös motivierten islamistischen Extremismus und Terrorismus nach wie vor „die größte Bedrohung für die innere Sicherheit Österreichs“. Vor allem Dschihad-Rückkehrer und an der Ausreise gehinderte Personen stellten eine Gefahr dar.

