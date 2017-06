Nein zu Anti-Terror-Demo: Kritik an Islamverband wächst

In Deutschland mehren sich die kritischen Stimmen über die Nichtteilnahme des Islamverbandes DITIB an der für morgen geplanten Anti-Terror-Demonstration in Köln. Der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere (CDU) sagte heute in Berlin, er hätte sich die Beteiligung aller muslimischen Verbände gewünscht. Auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ließ ihre Enttäuschung ausrichten.

