Onlineriese will Händlern die Stirn bieten

Amazon steigt groß in den stationären Handel mit frischen Lebensmitteln in den USA ein. Der weltgrößte Onlineeinzelhändler übernimmt die Biokette Whole Foods Market und zahlt dafür 13,7 Milliarden Dollar (12,3 Mrd. Euro). Für Amazon ist es der mit Abstand größte Zukauf seiner Geschichte - und eine Kampfansage an Rivalen wie Wal-Mart.

