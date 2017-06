Nova Rock: Fürsten der Düsternis und ein paar Farbkleckse

Beim Nova Rock Festival trafen sich gestern schwitzende Bartträger, tätowierte Amazonen sowie alte und neue Haudegen wie Good Charlotte, Pendulum und Blink 182. Für ein paar Farbkleckse sorgten die Punkspaßvögel Me First & The Gimme Gimmes mit ihren launigen Coverversionen.

