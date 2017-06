Frankreich: Die Abwahl des Establishments

„Ballotage“, „Kugelung“, nennen die Franzosen das, was am Sonntag stattfindet. Es geht es um die Stichwahl in 573 von 577 Wahlkreisen, mit der entschieden werden soll, wer tatsächlich ins französische Parlament einzieht. Eine klare Absolute für die Bewegung des neuen Präsidenten Emmanuel Macron gilt als sicher. Und auch dass das alte Politestablishment Frankreichs zu einem hohen Grad schon in der ersten Runde aus der Assemblee nationale rausgewählt wurde. Eigentlich wissen die Wähler Frankreichs, wer aus ihrem Wahlkreis direkt ins Parlament zieht. Für mehr Bürgernähe hat das aber nicht gesorgt.

Mehr dazu in Establishment im Abmarsch?