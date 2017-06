Scharfe Kritik an US-Sanktionsplänen gegen Russland

Die EU-Kommission hat sich der deutschen und österreichischen Kritik an den neuen Russland-Sanktionen des US-Senats angeschlossen. „Es ist wichtig, dass mögliche neue Maßnahmen zwischen den internationalen Partnern koordiniert werden, um ihre Wirkung international zu gewährleisten und die Einheit der Partner bei den Sanktionen sicherzustellen“, erklärte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde heute.

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel und Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hatten den Sanktionsbeschluss tags zuvor ebenfalls scharf kritisiert. „In bemerkenswerter Offenheit beschreibt der US-Gesetzesentwurf, worum es eigentlich geht: um den Verkauf amerikanischen Flüssiggases und die Verdrängung russischer Erdgaslieferungen vom europäischen Markt“, schrieben Gabriel und Kern in einer gemeinsamen Erklärung.

Beschluss für deutsches Ministerium „völkerrechtswidrig“

Das deutsche Außenministerium bezeichnete den Beschluss als „völkerrechtswidrig“, Regierungssprecher Steffen Seibert qualifizierte es als „befremdlich“, dass bei Sanktionen gegen Russland „die europäische Wirtschaft ein Ziel der amerikanischen Sanktionen sein soll“.

Der Sanktionsbeschluss wurde mit der Einmischung Russlands in die US-Präsidentenwahl, die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim und die Unterstützung des Assad-Regimes in Syrien begründet. Europäischen Unternehmen, die sich an russischen Erdgasprojekten wie „Nord Stream II“ beteiligen, drohen Strafen. In Österreich wäre etwa auch der Mineralkonzern OMV betroffen. „Wir beobachten die Entwicklung genau, kommentieren laufende Gesetzgebungsverfahren aber generell nicht“, teilte die OMV der Nachrichtenagentur Reuters mit.