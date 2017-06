Trump macht Obamas Deal mit Kuba rückgängig

US-Präsident Donald Trump hat den von seinem Vorgänger Barack Obama geschlossenen historischen Deal mit dem kommunistischen Kuba wieder rückgängig gemacht. Die „einseitige Vereinbarung“ werde „sofort“ aufgehoben, sagte Trump heute in einer Rede in Miami. Darin bekräftigte er das seit über fünf Jahrzehnten bestehende Wirtschaftsembargo gegen Kuba und versprach „eine bessere Vereinbarung“.

Seine Regierung werde die Sanktionen gegen Kuba nicht aufheben, solange die kommunistische Regierung nicht die politischen Gefangenen freilasse. Zunächst gehe es darum, die bestehende US-Politik „strikt durchzusetzen“.

Trump kritisierte, dass das kubanische Militär von den Ende 2014 vereinbarten Reise- und Handelserleichterungen profitiere. „Das Abkommen hat den Kubanern nicht geholfen.“ Die Politik Obamas sei „schrecklich“ und „fehlgeleitet“ gewesen. Die unter Obama eröffnete US-Botschaft in Havanna bleibe aber geöffnet, so Trump, der auch „freie und international überwachte Wahlen“ in Kuba forderte.