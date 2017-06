Abkehr von Obamas Politik

US-Präsident Donald Trump will einen härteren Kurs der USA gegen Kuba fahren. Damit grenzt er sich einmal mehr von der Politik seines Vorgängers Barack Obama ab. Er werde die „einseitigen“ Vereinbarungen mit Havanna aufkündigen, sagte Trump am Freitag in einer Rede vor Exilkubanern in Miami. Von der Öffnung gegenüber dem kommunistischen Inselstaat habe nur das Regime profitiert. Er stellte ein „besseres“ Abkommen in Aussicht.

