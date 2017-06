„Gerechtigkeit für Grenfell“

In London haben am Freitag Demonstrationen für die Opfer des Londoner Hochhausbrands stattgefunden. Tausende Menschen versammelten sich in der Nähe des Grenfell Tower sowie im Regierungsbezirk Westminster. Zuvor waren wütende Demonstranten in das Bezirksrathaus in Kensington eingedrungen. Die Proteste standen unter dem Motto „Gerechtigkeit für Grenfell“. Viele geben nach dem Unglück auch den Behörden eine Mitschuld. Weitere Kundgebungen fanden auch in anderen britischen Städten statt.

Lesen Sie mehr …