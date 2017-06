Dokumentarfilmer Stephan Lamby zu Helmut Kohl

Deutschland trauert um einen seiner größten und prägendsten Politiker: Altkanzler Helmut Kohl ist heute im Alter von 87 Jahren gestorben. In der ZIB24 sprechen wir mit dem deutschen Dokumentarfilmer Stephan Lamby, er hat eines der letzten langen Interviews mit Kohl geführt.

Trump macht Deal mit Kuba rückgängig

US-Präsident Donald Trump will den historischen Deal mit Kuba wieder rückgängig machen. Bei seiner Rede in Miami kündigt er eine Verschärfung der Reisebestimmungen für US-Bürger und ein Verbot von Zahlungen an Kubas Militär an.

ZIB24 mit Lisa Gadenstätter, 23.40 Uhr, ORF eins.

