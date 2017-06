Rumänien: Premier besetzt Schlüsselposten mit Getreuen

Im Kampf um die Macht mit Rivalen in der eigenen Sozialdemokratischen Partei (PSD) hat Rumäniens Ministerpräsident Sorin Grindeanu am gestern Abend drei Schlüsselposten in der Regierung mit ihm treuen Politikern neu besetzt. Diese Nominierungen müssen noch von Staatspräsident Klaus Iohannis (Johannis) abgesegnet werden.

Grindeanu steht im Konflikt mit seinem Parteivorsitzenden Liviu Dragnea, der seinen Rücktritt verlangt hat und gegen ihn im Parlament einen Misstrauensantrag plant. Der seit einem knappen halben Jahr amtierende Grindeanu hatte sich zuletzt von Dragnea distanziert. Dragnea will aber die Regierung kontrollieren, weil er selbst nicht Ministerpräsident werden darf, da er vorbestraft ist.

Neuer Generalsekretär der Regierung wird der frühere PSD-Ministerpräsident Victor Ponta (2012-2015). Sein Vorgänger Mihai Busuioc war Anhänger Dragneas. Grindeanu entließ zudem die Vize-Regierungschefin und Ministerin für Regionalentwicklung, Sevil Shhaideh. Ihr Nachfolger wird der bisherige Kommunikationsminister Augustin Jianu. Dieses Ressort gilt als wichtig zur Sicherung der Sympathie der PSD-Basis, weil es die meisten Gelder an Gemeinden verteilt. Das Innenministerium soll Grindeanu selbst führen.