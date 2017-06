Endrunde der französischen Parlamentswahl startet

Die entscheidende Endrunde der französischen Parlamentswahl beginnt in mehreren Überseegebieten des Landes bereits heute . Es wird ein Durchmarsch für das Mitte-Lager des neugewählten Präsidenten Emmanuel Macron erwartet.

Den Auftakt machen die Bewohner der französischen Inselgruppe Saint-Pierre und Miquelon vor der kanadischen Ostküste, wo die Wahllokale am Samstagmittag deutscher Zeit öffnen. Wegen der Zeitverschiebung sind auch die Wähler auf den französischen Karibikinseln und in mehreren anderen Gebieten einen Tag früher zum zweiten Wahlgang aufgerufen als der Großteil ihrer Landsleute. Die meisten Franzosen werden dann am Sonntag wählen.

Laut Umfragen könnte Macrons Lager 440 bis 470 der 577 Sitze in der Nationalversammlung erobern. Das wären im höchsten Fall mehr als 80 Prozent der Nationalversammlung. Keine Präsidentenpartei war in den vergangenen Jahrzehnten so mächtig wie die Macrons.