Wieder starke Erdstöße in der Ägäis

Ein Erdbeben der Stärke 4,7 hat in der Nacht erneut die Inseln der östlichen Ägäis erschüttert. Das Epizentrum lag südlich der Insel Lesbos. Nach Angaben des Europäisch-Mediterranen Seismologischen Zentrums (EMSC) befand es sich fast auf den Punkt genau an jener Stelle, wo die Erde am Montag mit einer Stärke von 6,4 gebebt hatte.

Seit dem Beben am Montag, bei dem ein Mensch getötet wurde und durch das große Sachschäden verursacht wurden, ist die Region nicht zur Ruhe gekommen.

Immer wieder erschüttern kleinere Beben die Inseln und die Westküste der Türkei. Zudem wurde in der Nacht auch im Südosten der griechischen Halbinsel Peloponnes ein Erdbeben der Stärke 4,8 verzeichnet, das sogar im rund 100 Kilometer entfernten Athen zu spüren war.