Zorn nach Londoner Brand richtet sich gegen May

Tausende Menschen haben sich gestern zu einer Solidaritätskundgebung für die Opfer der Londoner Brandkatastrophe im Regierungsbezirk Westminster versammelt und die britische Premierministerin Theresa May mitverantwortlich für die Todesopfer mach. Die Demonstranten skandierten „May muss gehen!“, als sie Richtung Downing Street - dem Sitz der Premierministerin - marschierten.

Die Kundgebung stand unter dem Motto „Justice for Grenfell!“ (Gerechtigkeit für Grenfell). Nach dem Unglück geben viele Bürger der britischen Regierung eine Mitschuld an dem Feuer in dem Hochhaus im Stadtteil Kensington. Bei dem Brand des Grenfell Tower kamen in der Nacht auf Mittwoch mindestens 30 Menschen ums Leben.

