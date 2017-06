Amanda Palmer: Liebestoll und wutentbrannt in Wien

Amanda Palmer und Edward Ka-Spel haben ihr Publikum von Beginn an bis zum Schluss voll im Griff gehabt – und das während der über zweistündigen Performance. Die beiden legendären Musikschaffenden waren gestern gemeinsam mit dem Geiger Patrick Q. Wright im seit Monaten ausverkauften Porgy & Bess in Wien zu sehen.

Kein Gemischtwarenladen

„I Can Spin A Rainbow“ heißt das neue Album, das Palmer (Keyboard und Gesang) und Ka-Spel (Loops, Effekte und Gesang) mit enthusiastischem Elan präsentierten. Mit den Songs wurde eine große Bandbreite von Stimmungen abgerufen, von tiefer Trauer über punkinspirierte Wut bis hin zu trockenem britischem Humor. Dieses breite Spektrum an Gefühlen degenerierte allerdings zu keinem Zeitpunkt des Konzerts zu einem beliebig abrufbaren Warenangebot.

Palmer, die sich in ihrer Arbeit stets in der Tradition von Bertolt Brecht und Kurt Weill verortet, betonte im ORF.at-Interview, dass kein Songwriting „in a Bubble“ existieren würde: Politische Ereignisse wie beispielsweise der „Brexit“ hätten das in Großbritannien aufgenommene Album stark geprägt. So strahlte das Trio eine klare Haltung aus, ohne jemals moralisch oder belehrend zu wirken – selbst nicht während der oft minutenlangen Einführungen zu den Songs.

„A perfect mishmash“

Ka-Spel machte sich bereits in den 1980er Jahren mit seiner Band „The Legendary Pink Dots“ einen Namen als charismatischer psychotheatralischer Rocker. Palmer wurde in den frühen 2000er Jahren gemeinsam mit dem Schlagzeuger Brian Viglione in der Band Dresden Dolls weltberühmt. Obwohl Palmer der Publikumsmagnet des Abends war, gestand sie, noch immer davon überwältigt zu sein, mit Ka-Spel zusammenzuarbeiten, den sie bereits vor mehr als 20 Jahren verehrt hatte.

Gemeinsam mit Geiger Patrick Q. Wright, einem jahrelangen musikalischen Wegbegleiter von Ka-Spel, sei nun ein „perfect mishmash“ gefunden worden. Der kreative Prozess war laut Ka-Spel arbeitsam, aber niemals schleppend oder mühsam. Dass die drei Musiker nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich harmonieren, war an den zahlreichen ernst gemeinten Umarmungen im letzten Drittel des Konzerts zu bemerken.

Und da Palmer im ORF.at-Gespräch betonte, wie wichtig es sei, die „4th wall“ zwischen Musikschaffenden und Publikum zu überwinden, strahlte diese herzliche und ungekünstelte Stimmung in jeden Winkel des Ovals des Wiener Jazzclubs aus.