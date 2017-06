IS und Hamas reklamieren selben Anschlag für sich

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat erstmals einen Anschlag in Jerusalem für sich reklamiert. Nach der Tötung einer israelischen Polizistin in der Altstadt teilte der IS am Samstag mit, „Löwen des Kalifats“ hätten in Jerusalem „eine Versammlung von Juden“ angegriffen. Militante Palästinensergruppen, vor allem die Hamas, wiesen die IS-Darstellung zurück und reklamierten denselben Anschlag für sich.

Der IS nannte zudem Namen der Attentäter, die zumindest laut dem israelischen Geheimdienst nicht der tatsächlichen Identität der Männer entsprachen. Die 23-jährige Beamtin wurde nach Polizeiangaben gestern vor dem Damaskus-Tor zur Altstadt attackiert. Sie erlag später in einem Krankenhaus ihren Verletzungen. Polizisten erschossen die drei mutmaßlichen palästinensischen Angreifer.

IS droht mit „weiteren“ Anschlägen

Den Polizeiangaben zufolge eröffneten zunächst zwei Angreifer das Feuer auf eine Gruppe von Polizisten. Die Beamten hätten die Schüsse erwidert. Der dritte Angreifer stach auf die Polizistin ein, bevor er getötet wurde. Nach Angaben von Rettungskräften wurden neben der Polizistin vier weitere Menschen verletzt, darunter zwei Palästinenser aus Ostjerusalem.

Der IS kündigte an, der Anschlag werde „nicht der letzte sein“. Die im Gazastreifen regierende islamistische Palästinenserorganisation Hamas wies die Inanspruchnahme des Anschlags durch den IS zurück und erklärte, bei den Tätern handle es sich um zwei palästinensische Mitglieder der verbündeten Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP) sowie ein Hamas-Mitglied. Der Anschlag sei eine „natürliche Reaktion auf die Verbrechen der Besatzer“.