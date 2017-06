Warnung vor Kreml-Manipulation vor Nationalratswahl

Der ukrainische Außenminister Pawlo Klimkin hat im Interview mit dem Nachrichtenmagazin „profil“ vor einer Beeinflussung der Nationalratswahl durch den Kreml gewarnt. „Ich rechne ernsthaft mit russischen Störmanövern in Österreichs Wahlkampf“, sagte Klimkin gegenüber „profil“. Das Kreml wolle damit das „europäische Projekt schwächen“, so der ukrainische Minister.

„Russland hat sich aggressiv und unverhohlen in westliche Wahlkämpfe eingemischt. Jetzt wäre Österreich an der Reihe“, meinte Klimkin. Die Einmischung könnte in Form von Geldflüssen erfolgen, durch Propaganda sowie Verbreitung von Falschnachrichten oder durch Hackerangriffe.

„Österreich ist bedeutsam für Putin. Er sieht hier die Möglichkeit, das europäische Projekt zu schwächen“, so Klimkin auf die Frage, warum der Kreml sich in die Wahl einmischen würde. Putin gehe es um eine Neuteilung der Welt und Kontrolle in Europa. Dabei sei die EU für ihn gefährlich, weil sie für eine bestimmte Idee steht. Putin hingegen wolle, dass „jeder nur mehr an sich denkt und in Kategorien des Profits denkt“.