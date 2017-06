System of a Down begeistern bei Nova Rock

Der dritte Tag des Nova Rock Festivals in Nickelsdorf im Burgenland war einerseits bestimmt vom musikalischen Crossover, andererseits vom Regen. Schon in den frühen Morgenstunden kam die Abkühlung von oben und sollte während des Tages immer wieder einsetzen. Die Festivalbesucher ließen sich davon aber nicht vom Feiern abhalten, und besonders die Headliner des Abends, Beginner und System of a Down, konnten die Massen begeistern.

