„Üblicherweise ein Tag zum Feiern“

Anlässlich ihrer offiziellen Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ hat die Queen die derzeit bedrückte Stimmung im Vereinigten Königreich zum Thema gemacht. Die 91-jährige Monarchin verwies in einer Mitteilung auf die schweren Tragödien, die sich in den vergangenen Monaten ereignet hatten. „Heute ist üblicherweise ein Tag zum Feiern“, sagte Königin Elizabeth II. In diesem Jahr sei es aber „schwierig, einer sehr dunklen Stimmung im Land zu entkommen“.

