Stichwahl um Parlamentseinzug

Einmal geht noch: Am Sonntag werden in der Stichwahl die Abgeordneten der französischen Nationalversammlung gewählt. Seit der Früh haben die Wahllokale geöffnet - in den Überseegebieten schon seit Samstag. Recht groß dürfte der Andrang nicht werden - schon im ersten Wahlgang war die Beteiligung historisch niedrig, die Prognosen der Stichwahl verheißen für die zweite Runde einen nochmaligen Rückgang. Die Opposition, so sind sich Kommentatoren in Frankreich relativ einig, werde Emmanuel Macron und seine Partei La Republique en Marche (REM) wohl kaum bei der Durchsetzung seines Programms behindern können - zumindest nicht im Parlament.

