Staatsanwalt will neues Verfahren

Der Missbrauchsprozess gegen den US-Fernsehstar Bill Cosby ist ergebnislos beendet worden. Das entschied der zuständige Richter am Samstag, nachdem sich die Geschworenen in mehr als 52-stündigen Beratungen nicht auf ein Urteil einigen konnten. Der zuständige Staatsanwalt kündigte umgehend an, ein neues Verfahren zu beantragen. Cosby, der keine Reaktion auf die Entscheidung zeigte, bleibt angeklagt.

