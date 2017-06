Queen spürt „sehr dunkle Stimmung“

Nach dem verheerenden Hochhausbrand in London ist die Zahl der Toten auf mindestens 58 gestiegen. Das teilte die Polizei am Samstagnachmittag auf Basis von Vermisstenmeldungen mit. Bisher waren 30 Tote bestätigt gewesen. Zuvor hatte die Queen anlässlich ihrer offiziellen Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ die derzeit bedrückte Atmosphäre im Vereinigten Königreich zum Thema gemacht. Sie sprach von einer „sehr dunklen Stimmung“.

Lesen Sie mehr …