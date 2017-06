Zahnbehandlung in der „U-Bahn"“

In einer Kieferorthopädische Ordination in Wien-Penzing werden die Patientinnen und Patienten in Räumen behandelt, die nach den Wiener U-Bahn-Linien benannt und gestaltet sind. Auch eine echte U-Bahn-Tür wurde in der Ordination verbaut.

