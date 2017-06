Juncker will europäischen Staatsakt für Kohl

Der deutsche Altkanzler Helmut Kohl soll nach dem Willen von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker als erster Politiker überhaupt mit einem europäischen Staatsakt geehrt werden. Dieser solle in Straßburg stattfinden, berichtete die „Bild am Sonntag“.

„Schon zu Lebzeiten wurde Helmut Kohl mit der Ehrenbürgerschaft Europas ausgezeichnet, um seine außerordentlichen Verdienste zu würdigen. Deshalb gebührt Helmut Kohl nun auch ein europäischer Staatsakt, für den ich mich persönlich einsetzen werde“, sagte Juncker, der schon am Freitag in der EU-Hauptstadt Brüssel die Flaggen auf halbmast hatte setzen lassen. „Ohne Helmut Kohl gäbe es den Euro nicht“, sagte er.

Trauer um „Einheitskanzler“

Der langjährige Bundeskanzler und Wegbereiter der Wiedervereinigung war am Freitag im Alter von 87 Jahren in seiner Heimatstadt Ludwigshafen gestorben. Offen blieb zunächst, wann und wo es einen Staatsakt in Deutschland geben wird. Entscheidungen seien noch nicht gefallen, hieß es am Samstag aus der Mainzer Staatskanzlei und dem Bundespräsidialamt in Berlin. Selbstverständlich wäre das Land sehr geehrt, wenn ein solcher Staatsakt in seiner Heimat stattfinden würde, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Abend im ZDF. „Aber es ist genauso klar, dass die Familie dazu das letzte Wort hat.“

In ganz Deutschland nahmen Menschen heute in Kondolenzbüchern und Gedenkwachen Abschied vom „Einheitskanzler“.

