Debatte über das „Netz der Gesellschaft“

Sind die Utopien rund um das Internet im Jahr 2017 der Ernüchterung gewichen? Anlässlich den kommenden 20-Jahresjubiläums von ORF.at im Juli hat der ORF in dieser Woche zu einem „Dialogforum“ eingeladen (zu sehen in einer Aufzeichnung heute um 23.00 Uhr, ORF III), um über den Zustand des „Netzes der Gesellschaft“ zu diskutieren.

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz verwies im Kontext der Debatte um Chancen und verlorene Utopien des Internet auf die tragende Rolle, die ein eigenständiges digitales Online-Angebot für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk habe.

Drei Medienstandbeine für den ORF Alexander Wrabetz erinnert an die Grüdungsjahre von ORF.at und den Start der „Blauen Seite“ unter Franz Manola. Heute sichert das ORF-Gesetz auch das Drei-Säulen-Modell des ORF im digitalen Zeitalter ab.

Wrabetz verwies auch darauf, dass Online als drittes Standbein des ORF neben Radio und Fernsehen auch im ORF-Gesetz verankert sei: „Öffentlich-rechtlichen Medien kommt angesichts der aktuellen Herausforderungen durch die Digitalisierung eine wichtige Rolle in der Absicherung von unabhängiger Information, Vielfalt und demokratischer Teilhabe für die Österreicherinnen und Österreicher zu. Um seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag auch in den kommenden 20 Jahren erfolgreich umsetzen zu können, muss sich der ORF vom Public-Service-Broadcaster zum Public-Service-Network weiterentwickeln.“

Enttäuschte Utopien?

Die Medienjournalistin und Digitale Botschafterin Österreichs in der EU, Ingrid Brodnig, kam zum Zustand des Netzes und der digitalen Kommunikation zu ernüchternden Schlüssen: Viele Utopien des Netzes, an die sie sich aus den Anfangstagen der Begeisterung um das World Wide Wibe erinnere, hätten sich ins Gegenteil verkehrt - und Verbreitung falscher Tatsachen und Aggression seien gerade in den Sozialen Medien an der Tagesordnung.

Die Betreiber großer Plattformen wie Facebook würden viel zu wenig unternehmen, um die Verbreitung von „Fake News“ zu unterbinden - viele User seien zudem nur noch in Echokammern unterwegs, „die zur Bestätigung der eigenen Meinung“ dienten.

In der Diskussion, an der neben dem Chefredakteur von Arte Creative, dem Österreicher Alexander Knetig und Stefano Semeria, Bereichsleiter junge Zielgruppen im SRF, auch ORF.at-Chefredakteur Gerald Heidegger teilnahmen, stand die Frage nach den Herausforderungen der Zukunft im Zentrum der Debatte.

„Viele hecheln Facebook hinterher“ Redakteurinnen und Redakteure würden zu viele Dinge unternehmen, um Facebook zu entsprechen, kritisiert Ingrid Brodnig. „Man kann auch nein sagen“, meint dazu Gerald Heidegger.

„Die Nische nutzen“

Sowohl Knetig als auch Heidegger sprachen sich für die Nutzung von Nischen, aber auch einer Haltung aus, nicht jede mögliche technische Option ob ihrer selbst willen realisieren zu müssen. „Weniger kann oft mehr sein“, so Heidegger, der daran erinnerte, dass wir vor unserem Publikum bestehen müssten, anstatt auf Medienkonferenzen zu glänzen.

Semeria warb wiederum für einen beherzten Kurs des Experimentierens, indem man neue Projekte auch abseits des etablierten Journalismus wage. Er verweis auf Erfahrungen der eigenen Anstalt, wo man einen Influenzier als Reporter in den Irak geschickt habe: „Intern hat das hohe Wellen geschlagen, beim Publikum konnten wir aber feststellen, dass wir neue Gruppen erreicht und ein Thema auch in einer anderen Sprache übersetzt haben.“

„Auf Augenhöhe kommunizieren“ Stefano Semeria hat in der Schweiz die Erfahrung gemacht, dass das Publikum einen neuen Kontakt und eine neue Ansprache „auf Augenhöhe erwartet“.

Die Frage, ob es ein öffentlich-rechtliches Sozial-Media, vor allem öffentlich rechtliche Algorithmen geben solle, wurde unterschiedlich beurteilt. Brodning, für die der öffentlich-rechtliche Rundfunk nach eigenen Worten „das Rückgrad der Gesellschaft“ darstelle, warb für eine derartige Entwicklung; Knetig beurteilte diese Versuche vorsichtig positiv, sah aber kaum ein Umsetzungszenarium im Rahmen bekannter Institutionen.

Kein Lagerfeuer mehr im digitalen Zeitalter?

Für Knetig ist die viel beschworene Zeit der elektronischen Lagerfeuer vorbei: „Es ist wichtig, hochqualitative öffentlich-rechtliche Inhalte auch über Dritt-Plattformen zum Publikum zu bringen.“

Unter anderen Vorzeichen Einer unserer Vorteile im Netz ist, dass wir Nische sind, so Alexander Knetig über Standortvorteile im Netz, die im linearen Fernsehen oft Nachteile waren.

Heidegger warb wiederum für eine Erweiterung der redaktionellen Arbeit in den crossmedialen Bereich, zumal sich jüngere Zielgruppen nicht mehr so stark am Paradigma der Information in ihrer Mediennutzung orientierten: „Die Frage“, so Heidegger, „ist, ob wir es schaffen, mit unseren Marken an neue Gruppen heranzukommen und die Marken mit neuen Formaten aufzuladen.“ Die Gefahr sei, dass man nun für Digitalauftritte zwar Geld in die Hand nehme, Drittplattformen und Brands entwickle, die aber weder in die eigene Marke, noch in das Know-how-Entwicklung der Redaktionen einzahlten.

Überhaupt, so Heidegger, sollte man rückblickend die Anfänge von Mediensprüngen „zu romantisieren“: „Alles, worüber wir heute jammern, kann man schon bei McLuhan in den 1960er Jahren nachlesen.“

Material zu den „Dialogforen“

