Bombenanschlag in Bogota: Frau getötet

Mindestens eine Person ist getötet worden, als auf einer Toilette in einem Einkaufszentrum in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota ein Sprengsatz detonierte. Das teilten die Behörden mit.

Das in einem exklusiven Viertel gelegene Andino Shopping Center wurde nach der Explosion evakuiert. Es war stark frequentiert; viele Besucher wollten Geschenke für den Vatertag kaufen. Die Explosion ereignete sich im zweiten Stock in einem Damen-WC. Laut Polizei war der Sprengsatz in einer Kloschüssel deponiert worden.

Der Bürgermeister von Bogota verurteilte die Tat. „Der feige Terroranschlag in Andino schmerzt mich sehr“, erklärte Enrique Penalosa auf Twitter. Seinen Angaben zufolge handelt es sich bei der Toten um eine 23-jährige Französin. Auch Staatspräsident Juan Manual Santos verurteilte den Anschlag.

Die Umgebung wurde abgeriegelt. Rettungsautos rasten an den Schauplatz der Bluttat. Die Polizei nahm ihre Ermittlungen auf.

Das im Vorjahr unterzeichnete Friedensabkommen der Regierung mit der linksgerichteten FARC-Guerrilla (Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens) gab Hoffnung, dass es zu keinen Bombenanschlägen mehr im Land kommt. Im Februar zündete aber die ELN (Nationale Befreiungsarmee) in Bogota eine Bombe. Dabei wurden Dutzende Polizisten verletzt. Aber auch die ELN engagiert sich nun in einem Friedensprozess.