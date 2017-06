Dörfer von Flammen eingekesselt

Bei einem der schwersten Waldbrände seit Jahrzehnten sind in Portugal mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen. Viele weitere wurden nach Regierungsangaben am Samstag bei dem Brand in der Region Leiria im Zentrum des Landes verletzt. Die meisten Opfer starben auf der Flucht vor dem Waldbrand in ihren Autos, als das Feuer ihnen den Weg abschnitt. Einige Dörfer seien von dem Flammen völlig eingekesselt, hieß es. Ministerpräsident Antonio Costa sprach von einer „furchtbaren Tragödie“.

